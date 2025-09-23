藤田ニコルが“エロい野菜”クイズを大胆即答！「強すぎる」「きゅうりじゃないの!?」

9月21日（日）の『有吉クイズ』では、さまざまな業界の人にとったアンケートを基に作成されたクイズに出演者が答える「気になる業界Q 100人を目指して聞きました」が放送された。

「『エロい想像をかき立てる野菜といえば？』という質問に、アンケートに参加した成人向け漫画家が全員一致で答えた野菜は何か？」と出題されると、藤田ニコルが躊躇うことなく“ある解答”をして出演者たちを驚かせていた。

【映像】成人向け漫画家ならではの悩みも明らかに！

今回のクイズでは、有吉弘行＆ゆうちゃみ、ウエストランド・井口浩之＆藤田ニコル、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル＆ヒコロヒー、霜降り明星・せいや＆蛙亭・イワクラが2人1組のチームとなってクイズに挑戦。

成人向け漫画家5人が全員同じ回答をしたという“エロい想像をかき立てる野菜”を当てるクイズでは、真っ先に有吉が解答ボタンを押し「いちじく」と答えるが不正解だった。

するとすぐに藤田が「ズッキーニ」と続き、メジャーな食材ではない通好みの野菜のように思えたが、これがまさかの正解。

意外な答えで正解を勝ち取った藤田に、「にこるんちょっと強すぎるわ」「きゅうりじゃないの!?」とほかのメンバーは驚いていた。

そんななか藤田は「最近めっちゃ好きで（ズッキーニを）食べてるから」とズッキーニがすぐに出てきた理由を、弁解するように述べていた。