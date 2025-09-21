プレミアムバンダイでは『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』の予約受付を、2025年9月20日(土)10時に開始します。 プレミアムバンダイデジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』  ・価格：各7,700円(税込)(送料・手数料別途)・対象年齢：15才以上・セット内容：デジタ