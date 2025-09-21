「9月21日」。今日は何の日でしょう？答えはアメリカの人気バンド「アース・ウインド＆ファイアー」の楽曲「セプテンバー」の日！デビュー50周年を迎えた2020年に大ヒットソング「セプテンバー」の歌詞にちなんで制定されました。懐かしい？新しい？ディスコ全盛期の大ヒット曲1969年にアメリカ・シカゴで前身となるグループが結成され、「アース・ウインド＆ファイアー」（以下EW＆F）に改称。R＆B、ファンク、ソウル、ジャズなど