Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë158¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢SNS¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¹ñ¡¢¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¤À¡£ÆÈÆÃ¤ÎÈ¯¿®¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤ÎX¤Ç¤ÏÌó55Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¡£ËüÇî¤Î¥Ê¥¦¥ë´Û¤Ï¡¢¶¦Æ±´Û¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥³¥â¥ó¥ºB¡×¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£³«ËëÄ¾¸å¤Î2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨Êª¤¬ÆÏ¤«¤º²¿¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂæºÂ¤ò¡Ö¿´¤¬åºÎï¤Ê¿Í¤ÏÂæ¤Î¾å¤ÎÅ¸¼¨Êª¤¬¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢¡Ö¥Ê¥¦¥ëÂæºÂ¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ´ü½ª