¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£±£¸Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Î²òÇ¤¤ò°ì»þº¹¤·»ß¤á¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿Ï¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¾åÁÊ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÍý»ö¤Î²òÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Ï¢Ë®½àÈ÷Ë¡¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÅýÎÎ¤ÏÍý»ö¤ò²òÇ¤¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï½ñÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¡ØÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¿¦Ì³¤Î¡Ø