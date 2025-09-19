ホンダの軽乗用EV（電気自動車）、N-ONE e:が2025年9月12日に発売された。 これは軽商用EVのN-VAN e:に続く軽自動車規格のバッテリーEVの第2弾である。「e:Daily Partner」をコンセプトに、日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる“日常のパートナー”となるクルマを目指して開発。 丸形のヘッドライトを基調にほんわかとした愛着のあるフロントフェイスを採用するとともに、ホンダのパッケージ