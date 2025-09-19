セルティックからの移籍希望を告白したことに、OBから苦言が寄せられた。前田大然は日本代表合流時、夏のマーケットでクラブに移籍を志願していたことを明らかにしている。名前こそ明かさなかったが、個人合意に達していたクラブがあるとも告白。移籍市場最終日までセルティックに願い出ていたという。希望は通らなかった。前線の補強が進んでいなかったセルティックは、前田の移籍を認めなかったのだ。だが、１月に古橋亨梧