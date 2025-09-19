ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ロシア・カムチャツカ半島付近でM7.8地震 日本に被害の心配なし 地震 ロシア 海外・国際ニュース STVニュース北海道 ロシア・カムチャツカ半島付近でM7.8地震 日本に被害の心配なし 2025年9月19日 5時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 19日午前3時58分ごろ、カムチャツカ半島付近を震源とする地震があった マグニチュードは7.8と推定され、震源の深さは分かっていない 日本各地の沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はないとのこと 記事を読む おすすめ記事 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時12分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 今田美桜の動きが気になる？ 橋本環奈「紅白4年連続司会」がかかる“今年ならでは”の憂鬱 2025年9月19日 9時26分