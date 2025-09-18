日本人YouTuberのJukia氏が、自身のチャンネル「イチマルク｜FREE RIDE」で公開した動画で、初来日のアメリカ人旅行者3人組（研修前の同行者／日本好きを語った同行者／もう1人の同行者）を東京観光に案内する様子が反響を呼んでいる。企画の趣旨は、空港で出会ったばかりの海外旅行者に無料で東京を案内し、ホテルまで送迎するというものだ。Jukia氏は到着ロビーで3人に声をかけ、企画内容を説明。旅行者たちは最初こそ警戒気味だ