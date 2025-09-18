ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > TBS番組に世界陸上選手が登場も 通訳不在＆英語堪能アナウンサー役立… TBS エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME TBS番組に世界陸上選手が登場も 通訳不在＆英語堪能アナウンサー役立たず 2025年9月18日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 世界陸上の選手が出演した16日の「Nスタ」について週刊女性PRIMEが伝えた 専門の通訳者を起用せず、英語が堪能なアナウンサーが通訳を兼務したという しかしネットでは「しっかりと通訳して」などと不満の声が多くみられたそう 記事を読む おすすめ記事 黒木メイサの新恋人報道でジャニーズJr.ファン大パニック…発端は週刊文春公式Xの「大物ジュニア」だった 2025年9月18日 9時26分 「ないないない」織田裕二、『世界陸上』34年ぶり快挙の選手に放った“失礼発言”が物議…「ストッパー役」不在で“暴走”懸念 2025年9月17日 16時40分 横浜のアパート 深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる 殺人未遂などの容疑で男を逮捕 2025年9月17日 22時10分 退職代行に会社が放った“想定外の一言”とは？ 「こっちがモームリだよ」「今から実家に行く」 2025年9月18日 7時20分 チョコプラ松尾駿 “素人はSNSをするな”発言を謝罪「申し訳ございませんでした」コンビで丸刈りに 2025年9月18日 13時35分