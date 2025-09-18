シドニー五輪の競泳銅メダリストでスポーツコメンテーターの田中雅美さんが、生前の姉と撮影した姉妹ショットを披露した。１７日にインスタグラムのストーリーズを更新し「田中三姉妹長女のお誕生日生きてたら５１歳」とつづり、亡くなった姉の誕生日を迎えたと明かす。「１３年前の写真」と説明してアップした。雅美さんは３姉妹の末っ子。過去の投稿で、長女は２０１９年５月７日にがんのため４４歳でなくなったことを