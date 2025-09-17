―文教関係の予算4兆5083億円、GIGAスクール構想など更に加速へ― 文部科学省は8月29日、2026年度予算の概算要求を公表した。一般会計の総額は25年度当初予算に比べて10.0％増の6兆599億円で、6兆円超えの要求は08年度以来18年ぶりとなる。教育のデジタル化推進や誰もが学べる環境整備を柱とした包括的な施策などが盛り込まれ、文教関係の予算は4兆5083億円（25年度当初予算は4兆2282億円）に拡大。最新のデ