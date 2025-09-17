ややユーロ売られる、ユーロ圏ＣＰＩは前年比＋２．０％＝ロンドン為替 ロンドン午前は、ややユーロが売られている。ユーロドルは1.18台後半から前半へと軟化。ユーロ円は173円台後半から前半へと軟化。ユーロポンドは0.87手前水準から0.86台後半へと水準を下げている。 米ＦＯＭＣ発表を控えて動意薄となるなかで、この日発表された英欧消費者物価の水準差が目を引いた。８月英Ｃ