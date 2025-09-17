球団から今季終了後のポスティングシステムでの米大リーグ移籍を容認されているヤクルト・村上宗隆内野手（２５）。これまで自ら明言してきた通り、新たなステージに挑戦する可能性は高い。メジャースカウトに実際の評価や成功の鍵を聞いた。村上が上半身の故障で離脱中だった６月。ヤクルトの林田球団社長は、改めてポスティングシステムによる米大リーグ移籍を容認する方針を示した。「（申請後に）ＭＬＢの各球団がどんな評