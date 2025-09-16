2025年3月期国内銀行104行「総資金利ざや」調査2025年3月期の国内104銀行の貸出や運用による利息などの収益を示す「総資金利ざや（中央値）」は、前年と同水準の0.18％で堅調に推移した。「資金運用利回り（中央値）」は0.93％（前年0.85％）に上昇したが、「資金調達原価率（中央値）」が0.76％（同0.69％）に上昇し、コスト増との微妙な綱渡りが続いている。2024年3月、日本銀行がマイナス金利を解除し、銀行は貸出金利