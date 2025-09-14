不快に感じる人から近寄られた経験のあるママはいますか？今回の投稿者さんは、“厄介な存在”に悩まされています。会話をするとすぐに揚げ足を取ってくるママ友に、辟易しているようです。『私を嫌っているくせに、攻撃するために近寄ってくるママがいる。めちゃくちゃウザいタイプ。嫌いなら近寄らないでほしい。従わせて支配したいのか知らないけれど、あの手この手で近寄ってくる。やめてほしい。厄介なことに、子どもは友だ