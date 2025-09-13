和猫の特徴 「和猫」は一般的に「日本猫」と呼ばれる日本で古くから飼われている猫のことです。 平安時代の書物には、すでに猫が愛玩動物として飼われていたことが記されています。江戸時代には、ネズミを駆除してくれるので重宝されていたようです。 化け猫の伝説や、商売繁盛の縁起物である招き猫などを見ても猫が身近な存在だったことがわかりますね。 和猫の特徴としては、短毛で、しっぽは短め。かぎしっぽと呼ば