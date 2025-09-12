韓国マクドナルドBTS（防弾少年団）キャラクター「TinyTAN」ハッピーミールトーイを限定数量で贈呈すると11日、明らかにした。マクドナルドがハッピーミールトーイとして出すTinyTANのミニフィギュアは計14種類。フィギュアは2021年にマクドナルドとコラボした「The BTSセット」広告映像の中の衣装を再現した「プレイバックエディション」と、マクドナルドのロゴ衣装を着た「アンコールエディション」の2種類のバージョンで構成