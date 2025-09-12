大谷はドジャースでの2年で102本塁打、77盗塁をマーク米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季ここまで48本塁打をマーク。2年連続の大台「50」が目前となる中、米国のデータ企業はまたも異次元のデータを示している。大谷は昨年、史上初の「50-50」をマーク。本塁打54、59盗塁で打っても走っても超一流であることを示した。今季は投手に復帰したことなども影響してか、盗塁数は18に留まっているものの、48本塁打をマーク