ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > 米で拘禁された韓国人316人出発 アトランタ エンジニア ジョージア 中国 移民 インド 韓国 インドネシア 大韓航空 中央日報 米で拘禁された韓国人316人出発 2025年9月11日 16時24分 リンクをコピーする 米ジョージア州で移民当局により拘禁された韓国人316人が11日午前2時16分（日本時間11日午後3時16分）にフォークストーンの米移民・関税執行局（ICE）の施設からバスに乗り、アトランタのハーツフィールド・ジャクソン国際空港に出発した。空港までは428キロメートル、車で約4時間30分の距離だ。バスは合計8台で、現代エンジニアリングで用意したという。彼らの釈放は逮捕・拘禁されてから7日ぶりだ。拘禁施設の鉄の門を出た韓国人 記事を読む