9月5日から8日の日程で開催された「2025年世界スマート産業博覧会」では、身長約170センチ、体重約70キロの人型ロボットが太極拳のポーズを正確に披露し、人間とシンクロして様々な武術の動作を行った。同ロボットのメーカー・重慶精金ロボット有限公司の文丹社長は、「我々はロボットの腕が重すぎて重心が不安定になるという難題を克服した。それには高度の動的バランスと制御精度が必要となった」と述べた。また、文社長によると