Photo: 小野寺しんいち iPhone、Pixel、Galaxy。日本のスマホ、シェアトップ３兄弟。長らくiPhone一強時代が続いてきましたが、近年はAndroidスマホメーカーも性能を大幅向上。日本でもシェアを伸ばしてきています。考えることはただ一つ。あなたはどのスマホにするのか？今回は、カメラ性能で、三つ巴の戦い、繰り広げてもらいましょう！スペック比較まずは各スマホのスペックの確認から。