ドル円147.16円まで下落、米雇用改定は大幅下方修正見込む河野氏発言で一時円買いも 今夜の米雇用者数の年次改定発表を前にドル売りが強まっている。ドル円は一時147.16円まで下落した。ユーロドルは7月28日以来、ポンドドルは8月15日以来の高値をつけている。オンショア人民元は対ドルで昨年11月以来の高値を更新。ドル指数は7月24日以来の低水準。 雇用者数年次改定では2025年3月までの1年間で最大100万人の下方修