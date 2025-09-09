NY株式8日（NY時間11:51）（日本時間00:51） ダウ平均45447.86（+47.00+0.10%） ナスダック21845.75（+145.36+0.67%） CME日経平均先物43890（大証終比：+230+0.52%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高に転じている一方、ナスダックはプラス圏での推移を続けている。市場はＦＲＢの９月ＦＯＭＣを前に、今週発表されるインフレ指標に注目している。先週金曜日の米雇用統計の弱さを受けて、利下