チャイナ エアラインは、「俺たちが福岡！！ 熱い応援セール」を8月25日から9月15日まで実施している。同社がオフィシャルスポンサーを務めるJ1アビスパ福岡の応援セール。対象は福岡発の全路線で、ベーシック運賃を最大20％割引とする。搭乗期間は短距離路線が9月1日から2026年3月31日まで、長距離路線が11月1日から2026年3月31日まで。座席数に限りがあり、他のキャンペーンとの併用はできない。燃油サーチャージや諸税が別途必