中国は石破総理の辞任表明について「正直残念」というとらえ方をしています。石破総理について中国は、靖国神社を参拝しないなどの政治姿勢を評価していて、▼日本産水産物の輸入再開や、▼ビザなし渡航の再開など、日本との間の懸案を取り除き、関係改善の機運を盛り上げてきました。中国では今年は抗日戦争勝利80年ということで、軍事パレードなどのイベントが続いていて、日中関係はここ数か月停滞していました。日本側としては