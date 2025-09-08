元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が7日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。かまいたちの山内健司（44）からボディを殴打され、現場に緊張が走る一幕があった。この日一茂は、自身の実家すぐ近くの東京・自由が丘エリアをかまいたちの濱家隆一（41）、山内と歩いた。歩行専門ジムに入り、それぞれの足の、歩行時の足底の圧力を測定するなどした。その結果、一茂は、歩行時に片足立ちに