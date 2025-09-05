義実家に行くたびに、義両親の「老い」を感じる場面が増えてきたと感じる人もいるのではないでしょうか。投稿者さんも義両親の老いを心配しているようです。『義両親が老いているのを感じるけれど実子たちが何も言わない場合どうする？「大変そうではない？」と配偶者に言う？話している最中に義両親が「〜が痛くて」みたいな会話になった場合』「最近、膝が痛くてね」「夜中に目が覚めるようになってきた」など、体の不調を口に