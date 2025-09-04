9月3日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の特別上映会で、映画出演が8年ぶりとなった深津絵里の近影に注目が集まっている。52歳は見えない美貌に衰えはなく、美しさを纏って現れた姿にファンからは驚きの声が相次いでいるのだ──。【写真】「綺麗すぎて52歳に見えない」ファンも驚く深津絵里の近影『サバイバルファミリー』以来の映画深津は1988年に映画