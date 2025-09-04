三重県四日市市の中学1年生・杉本奈槻(なつき)さん(12)。世界的バレエコンクールで1位に輝いた新星は、剣道との“二刀流”で鍛えた体幹を武器に、2025年9月からモナコの名門校へ挑みます。 ■四日市から世界へ羽ばたく12歳の新星 彼女の名前を三重から世界へとどろかせたのが、2025年4月、アメリカ・フロリダ州タンパで開かれた「ユース・アメリカ・グランプリ（YAGP）」。 若手バレエダンサ&#