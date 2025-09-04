「みんなの75点より、誰かの120点」を合言葉に展開している、ドン・キホーテの「偏愛メシ」シリーズ。9月1日に発売された新作「白すぎるテリヤキチキン弁当」が、その名の通りの白さで度肝を抜いてきています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ご飯にまでマヨネーズがかかった「白すぎるテリヤキチキン弁当」毎月のようにユニークな発想で驚かせてくれる「偏愛メシ」。今月もまた、期待を裏切らない新作