BreakingDown選手が鶏肉を生食…心配の声（写真はイメージです） J-CASTニュース

「BreakingDown」選手がスーパーの鶏肉を生食 投稿が途絶え心配の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • BreakingDownに出場経験のある森のX投稿が注目を集めている
  • 8月29日に値引き済みの鶏肉を生食したことを報告して以降、更新はなし
  • これには「ギランバレーとかなったら怖すぎる」などの声が上がっている

◆これ以降、投稿は途絶えている

記事を読む

