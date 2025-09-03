ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「BreakingDown」選手がスーパーの鶏肉を生食 投稿が途絶え心配の声 BreakingDown 賞味期限 食中毒 格闘技 時事ニュース J-CASTニュース 「BreakingDown」選手がスーパーの鶏肉を生食 投稿が途絶え心配の声 2025年9月3日 13時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BreakingDownに出場経験のある森のX投稿が注目を集めている 8月29日に値引き済みの鶏肉を生食したことを報告して以降、更新はなし これには「ギランバレーとかなったら怖すぎる」などの声が上がっている ◆これ以降、投稿は途絶えているスーパーの鶏肉を鳥刺しにして食べた。やっぱり刺身は最高だな‼︎ pic.twitter.com/j190kzUKLS— 森 (@morimoribreak) August 29, 2025 記事を読む おすすめ記事 マイファスHiro、公演中断＆延期を謝罪「とても悔しかったし、とても情けなかった」【全文】 2025年8月31日 18時10分 BMSG所属のラッパー・edhiii boi、無期限の活動自粛 コンプライアンス違反に該当する事実が判明 2025年9月2日 16時57分 BMSG所属のedhiii boi コンプラ違反で無期限活動自粛「再発防止に努めてまいります」 2025年9月2日 20時20分 GARNiDELiA 無期限休止、中島裕翔 卒業、the pillows 解散……相次ぐ“事前予告なし”の別れに広がる動揺 2025年9月2日 19時0分 Ｊ１清水 ４試合ぶり白星へ…“鹿狩り”に向けＤＦ住吉ジェラニレショーン「勢いを止める」…３１日・ホーム鹿島戦 2025年8月30日 6時7分