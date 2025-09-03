ＪＲＡ読売新聞オンライン

JRAの「競馬学校」で退学者が続出…来春デビューの騎手がゼロに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中央競馬の騎手を養成する「競馬学校」で退学者が相次いでいると分かった
  • 来春デビューするジョッキーがいないという
  • 学校卒の新人騎手が誕生しないのは、1982年の開校以来初めてのこと
記事を読む

おすすめ記事

  • 日テレNEWS NNN
    【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕　自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分
  • SUPER EIGHTの公式インスタグラム（＠super_eight_official）より
    村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」　「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分
  • ヘルシェイクカスさん
    「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分
  • 清水尋也（2023年7月撮影）
    逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた　兄も俳優 2025年9月3日 8時27分
  • 高校球児からキャバ嬢になったMIYONさん（@myon_79）
    高校球児がキャバ嬢に転身…「もっと早く言うべきだった」葛藤も、「ニューハーフとして覚悟を決めて誇りを持って生きています」 2025年9月3日 8時20分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 俳優・清水尋也容疑者を逮捕
    2. 2. 横山裕に駆け寄る村上信五 X感涙
    3. 3. 赤ん坊にエアガン 家族から虐待
    4. 4. 清水容疑者 急な病気で母親死去
    5. 5. かつての高校球児→キャバ嬢転身
    6. 6. 妻が流産「思わずニヤけました」
    7. 7. JRA「競馬学校」で退学者続出
    8. 8. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    9. 9. 関東地方 線状降水帯発生の恐れ
    10. 10. 佐藤健の自宅 広さにファン驚き
    1. 11. 女子マネ大けが 1100万円賠償へ
    2. 12. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    3. 13. 沙也加さん元恋人 たった1文投稿
    4. 14. 趣里に「助けない」通告か X共感
    5. 15. 友近「レス問題」にアドバイス
    6. 16. 「B-DASH」改名 変更経緯が物議
    7. 17. 犯行後に1時間かけて愛の告白か
    8. 18. 「セフレ」読みあげCMに非難殺到
    9. 19. 佐藤健の豪邸「見たくなかった」
    10. 20. 三上悠亜 SixTONESと匂わせか
    1. 1. 俳優・清水尋也容疑者を逮捕
    2. 2. JRA「競馬学校」で退学者続出
    3. 3. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    4. 4. 関東地方 線状降水帯発生の恐れ
    5. 5. 女子マネ大けが 1100万円賠償へ
    6. 6. 12歳少女にわいせつか 83歳逮捕
    7. 7. 関東でも流行か ニンバスの症状
    8. 8. タブレット教育の驚くべき弊害
    9. 9. 清水容疑者と同居の女 事実です
    10. 10. サントリー社長 クーデター否定
    1. 11. 日空の機長 違反飲酒で3便遅れる
    2. 12. 羽田出発の航空機 緊急事態宣言
    3. 13. 「宇宙船に攻撃」女性が詐欺被害
    4. 14. 女性殺害 撮影の休憩中に襲撃か
    5. 15. 「レンタル怖い人」際どい商法
    6. 16. 福山の会合騒動 50億円がパーか
    7. 17. 過去最大? プロ野球にCS不要論
    8. 18. 100の郵便局 車両使用停止処分へ
    9. 19. 清水容疑者と同居の女も逮捕に
    10. 20. 帰宅中高校生にクマが襲撃 岐阜
    1. 1. 妻が流産「思わずニヤけました」
    2. 2. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    3. 3. 夫が不可解な行動「クロ」を確信
    4. 4. 麻生氏 臨時総裁選の実施要求へ
    5. 5. 「世界陸上が東京に...キターーー！」TBS系列で『東京2025世界陸上』を生中継！ 陸上アスリートの名言一色の銀座線も運行中
    6. 6. いびきうるさい 高3が毒盛ったか
    7. 7. 個性強すぎ 田久保氏私物に驚愕
    8. 8. 鈴木俊一氏と小野寺氏 退任へ
    9. 9. 愛子さま人気 紀子さまは憮然か
    10. 10. 有名になった伊東市…市民が本音
    1. 11. 「極太実家」の美女 写真に衝撃
    2. 12. 辞任の新浪氏 尿検査では陰性
    3. 13. 息子が友達の母に怒鳴られ号泣
    4. 14. 辞任の新浪氏 捜査が実施された
    5. 15. 石破氏「まず国民の望みに全力」
    6. 16. まさか 1日7件も陥没事故が発生
    7. 17. 転職失敗談 先月の月収は3万円
    8. 18. 歯ブラシはぬらす? 正しい使い方
    9. 19. 医師 反ワク派からネットリンチ
    10. 20. 自民総会、首相責任問う声相次ぐ　「民意は選挙結果だ」
    1. 1. ピンポンダッシュで11歳死亡 米
    2. 2. タイで 居酒屋の客単価に衝撃
    3. 3. 外国人2人組 日本で寿司食べ一言
    4. 4. 「出勤偽装会社」中国で人気に
    5. 5. 外国人が「墓荒らし」批判相次ぐ
    6. 6. 結局枯れた 韓国農家が嘆き
    7. 7. 日本降伏 米日両国の絆は深い
    8. 8. カンボジア 日本への亡命者弾圧
    9. 9. 韓国若者 ワーホリに関心深まる
    10. 10. 手遅れだ トランプ氏が印に主張
    1. 11. 米で「尻嗅ぎ犯」がまたも御用に
    2. 12. 麻薬船攻撃でテロリスト11人死亡
    3. 13. ウの元国会議長射殺は「復讐」
    4. 14. 高校生平和大使 反核署名を提出
    5. 15. 魚型醤油容器 南豪州で全面禁止
    6. 16. 米州兵と海兵隊員の派遣は違憲
    7. 17. 飛行機で子ども大騒ぎ 一家降機
    8. 18. 中南米の鉄道建設ラッシュに中国
    9. 19. あおり運転の男が17歳女性を銃殺
    10. 20. 北京に正恩氏到着 娘が同行か
    1. 1. Zoff メガネスーパーを買収へ
    2. 2. 空調服「当初はバカにされた」
    3. 3. 入居倍率100倍だった街、現状は
    4. 4. 定年後はどれくらいお金が必要?
    5. 5. 娘婿に絶句 まだ働けるでしょ?
    6. 6. スマホ30秒で「能登復興支援」を
    7. 7. 年金25万円 余裕一転し非情宣告
    8. 8. 新浪氏が購入「大麻サプリ」の罠
    9. 9. 年金繰り上げ受給で手取りが変化
    10. 10. セブン&アイHD 30社を売却へ
    1. 11. 退職時 65歳を境に大きく違う?
    2. 12. 「株主の株」が高騰する理由
    3. 13. 税務署がAI武装 新NISAのリスク
    4. 14. アホな上司が言ってくれない一言
    5. 15. ステルス増税「他人事と思うな」
    6. 16. 貿易緊張 円安は「円安」が鍵
    7. 17. 老人ホームの価格差 5つの理由
    8. 18. ふるさと納税 思わぬ税金負担
    9. 19. 新浪会長が辞任 一身上の理由か
    10. 20. NY為替 ドル円も一時149円付近に
    1. 1. LINE取消 24時間→1時間以内に
    2. 2. 35℃以上なら出勤停止 企業話題
    3. 3. 定番アウトドアギアが最大57%OFF
    4. 4. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    5. 5. 鬱憤解消に USB-C変換アダプタ
    6. 6. クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    7. 7. JBLブランドの新スピーカー発売
    8. 8. Xiaomi製タブレットが41%オフ
    9. 9. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    10. 10. 電気代節約に役立つエアコン商品
    1. 11. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
    2. 12. 「AirPods Pro（第2世代）」と「Apple AirPods 4」がAmazonセールでお買い得価格に【9/4まで】
    3. 13. まるで魔法 新感覚のインテリア
    4. 14. 東芝 業界初の専用子機発売へ
    5. 15. Googleの新スマホ「Pixel 10/10 Pro/10Pro XL」レビュー 進化した超解像ズームと親しみやすくなったAI機能に注目
    6. 16. 西武鉄道池袋駅のホームで、ファンと新学期をお祝い！「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント
    7. 17. 23区 平均家賃が安い駅ランク
    8. 18. 最新防犯アイテム お手軽価格
    9. 19. Nottaの技術を搭載した音声を録音して文字起こしや要約、翻訳ができるスマートAIイヤホン「Zenchord 1」を試す！一般販売予定【レビュー】
    10. 20. ジャパニスタが「駅メロ」企画
    1. 1. 女性レポーター遭遇…放送事故?
    2. 2. 新浪氏捜査 1週間前の投稿に注目
    3. 3. 意外…新浪氏の知られざる私生活
    4. 4. BreakingDownヤラセ疑惑 真相は
    5. 5. 「大谷超え」選手 逆転MVPへ猛追
    6. 6. 原告側「大谷が責任を負うべき」
    7. 7. 別荘巡る訴訟 大谷は利用された?
    8. 8. WBC独占放送「楽しみ奪われる」
    9. 9. 前田は…リュを超えられなかった
    10. 10. 衝撃 大坂なおみが世界3位を圧倒
    1. 11. 完成度が高い 2代目デリカミニ
    2. 12. 訪日客の迷惑行為 問われる良識
    3. 13. 前田健太の獲得 巨人は及び腰か
    4. 14. なぜ 借金34でも二軍監督が候補
    5. 15. 日本の米 生産量が少ない理由
    6. 16. あれはフェアだ ヤク監督言及
    7. 17. ケガさえなければ 日本新記録も?
    8. 18. クロマティ氏 闘病の日々を語る
    9. 19. 空手の西村被告 懲役3年実刑判決
    10. 20. F1角田裕毅に「出戻り」の可能性
    1. 1. 横山裕に駆け寄る村上信五 X感涙
    2. 2. 清水容疑者 急な病気で母親死去
    3. 3. 佐藤健の自宅 広さにファン驚き
    4. 4. 趣里に「助けない」通告か X共感
    5. 5. 友近「レス問題」にアドバイス
    6. 6. 「B-DASH」改名 変更経緯が物議
    7. 7. 沙也加さん元恋人 たった1文投稿
    8. 8. 犯行後に1時間かけて愛の告白か
    9. 9. 「セフレ」読みあげCMに非難殺到
    10. 10. 三上悠亜 SixTONESと匂わせか
    1. 11. 佐藤健の豪邸「見たくなかった」
    2. 12. 笑点の「セクハラ」過去の犠牲者
    3. 13. ラウールの購入品巡り地獄広がる
    4. 14. 全然目が見えない 辻希美に心配
    5. 15. ぼる塾田辺 麻薬所持を疑われる
    6. 16. 大物歌手が「うるせえよ!」一喝
    7. 17. 蒼井優が先に告白「かっこいい」
    8. 18. 24Hマラソン実況 ネット上で苦言
    9. 19. 不倫で仕事なし 家具一式売った
    10. 20. おにぎりと唐揚げ…菊川怜が波紋
    1. 1. 胃がんの前兆となる初期症状3つ
    2. 2. 24年間生理なく 2度目の自然妊娠
    3. 3. 高1娘が妊娠 産むしかなくなった
    4. 4. おりものって何? 性教育巡り警鐘
    5. 5. 徳が高い人に現れる手相8選手相
    6. 6. 心理テストで分かる「秋の収穫」
    7. 7. 信用できない 不誠実な人の特徴
    8. 8. 「D23」米ディズニーファンに
    9. 9. Amazon大型セール まとめ買いも
    10. 10. ミドル世代に似合うトップス登場
    1. 11. セリアの可愛いチャームが可愛い
    2. 12. 「ぴよりん」が料亭とコラボ
    3. 13. 秋まで活躍 ユニクロお値下げ中
    4. 14. 雑貨屋の店員が本気 客に感動
    5. 15. ユニクロ 990円トップスが狙い目
    6. 16. キタキタキタ マック逸品を絶賛
    7. 17. ダッフィー&フレンズ 待望グッズ
    8. 18. ダイソーでGET プチプラバッグ
    9. 19. 高1娘が恋人ではない人と初体験
    10. 20. 敏感肌・乾燥肌ラインを刷新