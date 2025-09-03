きょう3日、秋田県を流れる太平川に「氾濫危険情報」が発表されました。堤防決壊等によって秋田市ではいつ浸水してもおかしくない状態です。直ちに川から離れるなど命を守る行動を取ってください。太平川に「氾濫危険情報」秋田市が浸水の恐れ今日3日午前2時25分、秋田県と秋田地方気象台から、県内を流れる太平川に「氾濫危険情報」が発表されました。警戒レベル4「全員避難」に相当する情報です。太平川では堤防決壊等による氾