上司・部下の関係をより良好にするにはどんな工夫が必要なのか。心理カウンセラーの五百田達成さんは「部下からの提案や報告書などに対して、『大満足！よくやってくれた、ありがとう』という気持ちにもかかわらず、『悪くない』『問題ありません』とフィードバックをする上司がいるが、これは上から目線の評価で印象がよくない」という――。※本稿は、五百田達成『本当に頭がいい人の話し方会話IQ』（ディスカヴァー・トゥエ