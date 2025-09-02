1日、東京・世田谷区で40歳の韓国籍の女性が刃物で切りつけられ死亡した事件で、警視庁は交際相手で韓国籍の30歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。交際関係を巡るトラブルがあったとみられています。韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者は1日午後、東京・世田谷区で交際相手で韓国籍のバン・ジ・ウォンさんの首を刃物で切りつけるなどして、殺害した疑いが持たれています。警視庁によりますと、現場から逃走したパク容疑者は、韓国へと