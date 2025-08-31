欧州のジャズ大国といわれるポーランド。その特徴や歴史、実情などを、神戸を拠点に活動するジャズピアニスト・李祥太さんが現地取材しました。3回にわたる【ポーランドジャズ紀行】、その中編では、ジャズバンドにスポットを当てつつ、途中でポーランド料理も取り上げます。☆☆☆☆☆9月上旬、「Jazz from Poland in Japan」と題したイベントが開催され、大阪・関西万博ポーランド館に加えて、大阪市内のライブハウ