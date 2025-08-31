「怪獣8号 THE GAME」を8月31日にリリース 基本無料でアイテム課金制GAME Watch

「怪獣8号 THE GAME」を8月31日にリリース 基本無料でアイテム課金制

by ライブドアニュース編集部

  • アカツキゲームスは31日、ジャイアントキリングRPGをリリースする
  • 基本無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制
  • アニメ「怪獣8号」のゲーム化プロジェクト作品となっている
  • Level Infinite　TGS2025に出展決定
    Level Infiniteが『TGS2025』出展　世界初試遊『モンスターハンターアウトランダーズ』など注目ゲームを楽しめる 2025年8月30日 13時0分
  • （C）防衛隊第3部隊 （C）松本直也／集英社
    【怪獣8号】第1部隊VS第3部隊「犬猿投票」特設サイト＆新キャラキャスト情報公開！ 2025年8月25日 12時5分
  • 極上ファンタジーRPG『パーフェクトワールド Z』正式リリースが9月9日（火）に決定！最大1万円分アマギフが当たる事前登録者数80万人突破記念キャンペーンを開催！
    極上ファンタジーRPG『パーフェクトワールド Z』正式リリースが9月9日（火）に決定！最大1万円分アマギフが当たる事前登録者数80万人突破記念キャンペーンを開催！ 2025年8月29日 11時30分
  • 「プリッとプリズナー」
    どうぶつとロボットが奔走する鬼ごっこゲーム「プリッとプリズナー」インタビュー本作のゆる可愛い世界観はどのように生まれたのかを元スクエニの市村プロデューサーに直撃 2025年8月28日 13時0分
  • 『8番出口』がべらぼうに面白い映画でした！ 原作ゲームを遊んでいたほうがいい？ 怖いの？ という疑問にも答えるべく、魅力や特徴を8つの項目に分けて紹介しましょう。（写真は筆者撮影）
    映画『8番出口』を見る前に知ってほしい8つのこと。二宮和也が「無個性」を演じる説得力とは 2025年8月29日 20時15分

