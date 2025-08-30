Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。現在、ライカが監修した4つのカメラを搭載したXiaomi（シャオミ）の「Xiaomi 15 Ultra」やリーズナブルながら大容量バッテリー＆5000万画素カメラを採用したMotorola（モトローラ）