ホンダ、東京駅前に本社機能を移転へ 2029年をめどに…移転の理由は
2025年8月29日 13時16分

ざっくり言うと
ホンダが2029年をめどに本社機能を東京駅前に移転すると発表した
東京都港区南青山の本社だったビルを建て替える、これまでの計画を変更
理由はフロア当たりの面積が大きく、従業員の結びつきが強くなるとしている