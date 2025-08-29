全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・巣鴨の洋食店『洋食小林』です。老舗フレンチ出身のベテラン店主が作るスコッチエッグの名作黄身がとろりと流れるルックスにハートをずばんと射抜かれた。スコッチエッグは世の食いしん坊を笑顔にさせる食べ物だ。絶妙な半熟に仕上げるのはソムリエ・外所功名さんの仕事。気温はもちろん卵同士がぶつかる音でも判断し茹で時間を変える