東京・巣鴨で見つけた名作の「スコッチエッグ」 世の食いしん坊を笑顔にする！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・巣鴨の洋食店『洋食小林』です。
老舗フレンチ出身のベテラン店主が作るスコッチエッグの名作
黄身がとろりと流れるルックスにハートをずばんと射抜かれた。スコッチエッグは世の食いしん坊を笑顔にさせる食べ物だ。絶妙な半熟に仕上げるのはソムリエ・外所功名さんの仕事。気温はもちろん卵同士がぶつかる音でも判断し茹で時間を変える職人技だ。
スコッチエッグ800円、エビフライ600円、カニクリームコロッケ500円
そして店主の小林雅彦さんは老舗フレンチ「シェ松尾」の出身と聞けば背筋が伸びそうなものだが、還暦を機に誰もが気軽に楽しめるこの店を開いた。その際、看板メニューに据えたのが冒頭のそれ。
ミンチは牛オンリーでつなぎは少量。カリリと音鳴る衣から肉感あふれるコクが膨らんで、そこにバルサミコで酸味を持たせたデミグラスと卵黄が絡み合う。添えてあるトマトジャムをつけるとさらに華やかな味わいに。
店主：小林雅彦さん、ソムリエ：外所功名さん「洋食に合うワインも揃えているのでお試しを」
巣鴨『洋食小林』
［店名］『洋食小林』
［住所］東京都豊島区巣鴨4-16-8巣鴨ハピネス1階
［電話］03-5980-9655
［営業時間］11時半〜15時（14時LO）、17時半〜22時（21時LO）
［休日］月、隔週火
［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）庚申塚駅から徒歩4分
撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
