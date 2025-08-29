7月23日に号外週刊文春は8月28日号で、《石破首相 強気のウラに読売の“謝罪”があった！》と題し、「石破首相退陣へ」と報道した読売新聞グループ本社の山口寿一社長と石破茂首相が面会し、山口社長が「退陣報道」を釈明したことなどを報じた。読売はこれを受けて「事実無根」「名誉が著しく毀損された」と抗議し、謝罪と記事の取り消しを求めているが、そもそも「退陣報道」はどのようにして作られたのだろうか。【実際の写