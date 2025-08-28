卒業発表と同時に脱退したHey! Say! JUMP 中島裕翔 Smart FLASH

中島裕翔が即日脱退発表で集合写真から即座消去 事務所の秒対応が波紋

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中島裕翔Hey! Say! JUMP脱退が28日に発表されたとFLASHが伝えた
  • 事務所の公式サイトで、グループの集合写真から即座に消えたと芸能記者
  • あまりにも早い事務所の「対応」に、困惑するファンが多いもようだと話した
記事を読む

おすすめ記事

  • 松居一代（写真：本誌写真部）
    《1カ月ブログ更新ナシの異変》松居一代　元夫・船越英一郎が再婚＆第1子誕生の1カ月前に訴えていた「体調不安」 2025年8月28日 15時15分
  • スポニチ
    声優・土師孝也さん死去　72歳　27日に心筋梗塞で　「北斗の拳」トキ、「ハリー・ポッター」スネイプ役 2025年8月28日 20時45分
  • 長渕剛（写真・時事通信）
    【長渕剛と別居報道】「心がズタズタにされた」“献身妻”志穂美悦子が語っていた結婚生活…夫の“スキャンダル”にもフォロー続け 2025年8月28日 20時16分
  • 　フジテレビ
    【フジ】ネット騒然「中居くん１人でえぐい」中居氏問題の損害額公表「４５３億３５０３万６７０７円」に衝撃走る　港元社長らに５０億円訴訟「残りどう回収？」「５０億払えるの？」 2025年8月28日 18時16分
  • 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される
    何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 松居一代 1カ月前に途絶えた安否
    2. 2. 声優の土師孝也さん死去 72歳
    3. 3. 長渕との結婚生活で心ズタズタに
    4. 4. えぐい 中居氏1人で損害453億円
    5. 5. ブラジルで岩登るナマズ発見
    6. 6. 中島裕翔を即消去...対応が波紋
    7. 7. 遂にセゾンも改悪…人気特典終了
    8. 8. せいじ 一線を越えた言葉の代償
    9. 9. 悠仁さま チェーン店以外はNGか
    10. 10. エド 水たまりで4千万円の車水没
    1. 11. ウィリスさん 24時間体制の介護
    2. 12. 「下着ディズニー」投稿が物議に
    3. 13. 交通系ICに重大な脆弱性みつかる
    4. 14. 高い・まずい・遅い? 王将客離れ
    5. 15. 離婚フラグ? 白石美帆に疑念の声
    6. 16. 井上咲楽の前で「Oの毛」を剃る
    7. 17. 不倫をリークしたのは知人と回答
    8. 18. 通りすがり男性ら 飛び降り救う
    9. 19. ガラガラ 歌舞伎町タワー廃墟化?
    10. 20. なぜ今…中居氏解禁した連絡手段
    1. 1. 悠仁さま チェーン店以外はNGか
    2. 2. ガラガラ 歌舞伎町タワー廃墟化?
    3. 3. 通りすがり男性ら 飛び降り救う
    4. 4. 松本麗華さん 韓国に入国できず
    5. 5. 殺害予告受けている 三崎氏がSOS
    6. 6. 小室夫妻 悠仁さま成年式欠席へ
    7. 7. 田久保市長 質問に答えない意向
    8. 8. ランチ2時間200万? ニセコの真相
    9. 9. 下着TDS 退園を要求される可能性
    10. 10. 神戸刺殺 タイプ好みで後つけた
    1. 11. ライブ客席に釘が飛んだか 騒然
    2. 12. 「うなずかない若者」増加の背景
    3. 13. 軽装で富士山「拒否権」発動へ
    4. 14. 偽DB販売か 中国籍男性を不起訴
    5. 15. 「スマホ依存」脱却策は?
    6. 16. フジ 港氏らに50億円の賠償請求
    7. 17. 胎児エコー写真で妊娠詐欺の恐れ
    8. 18. 「テポドン」が現金脅し取ったか
    9. 19. タンザニアに長井市捧げる 修正
    10. 20. 29日~9月2日 再び猛暑日が続出か
    1. 1. 「下着ディズニー」投稿が物議に
    2. 2. 議員報酬にへずま氏震える 反響
    3. 3. 神谷代表「再び日本を侍の国に」
    4. 4. 小泉氏&年長者が2ショ 構図物議
    5. 5. 総裁選の前倒し 賛同の動き拡大
    6. 6. 「ホームタウン」誤情報拡散で外務政務官「対応遅かった」
    7. 7. 大阪松竹座 来年5月の興業で閉館
    8. 8. コメ増産の表明時期と減反転換　竹田恒泰「農家は混乱、方針は2〜3月に」
    9. 9. 河口湖の湖底むき出し 衝撃写真
    10. 10. ドライバー恐怖 自転車の3大NG
    1. 11. 自民参院選総括、石破首相の責任言及を回避
    2. 12. 生活保護に頼った高齢者らの後悔
    3. 13. 年会費無料で「優待特化」 ポイントだけじゃない、日常におトクを添える「JCBカード S」登場
    4. 14. 亡き母の家 1人暮らしと思えない
    5. 15. 党勢拡大の参政党「スタッフ募集」に高い壁…供給源のはずの自民落選議員秘書も「やりたくない」と避けるワケ
    6. 16. 生活保護費でホスト通い 大炎上
    7. 17. 学歴詐称疑惑の市長を応援する訳
    8. 18. 鬼滅盗撮で発覚 啓発CMの無力感
    9. 19. 首相、9月2日の戦後80年見解表明見送り
    10. 20. 外苑火災 忘年会自粛に違和感
    1. 1. ブラジルで岩登るナマズ発見
    2. 2. 江南スタイルのPSYを警察が告発
    3. 3. ウクライナ 東欧2カ国と対立か
    4. 4. 日本の刺身「美味すぎて昇天」
    5. 5. 韓国女優の衝撃人種差別を告白
    6. 6. 自殺した少年の両親がOpenAI提訴
    7. 7. 人食いバクテリアの感染者増 米
    8. 8. 比の邦人射殺 複数の首謀者存在?
    9. 9. 韓国の番組出演女性が流産した
    10. 10. 婚約発表で株価が急騰 米企業
    1. 11. 台湾外相 比で異例の訪問
    2. 12. 欧州3カ国 イランへの制裁再開へ
    3. 13. K2水木ドラマに「呪われている」
    4. 14. 「アメリカの80年代のヘアスタイルって…かなりぶっ飛んでない？」懐かしい写真いろいろ
    5. 15. BTSの楽曲「DNA」日本認定を獲得
    6. 16. SEVENTEEN 香港のスタジアム完売
    7. 17. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
    8. 18. フランス 約100年前の頭骨を返還
    9. 19. 「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の寸法や外観を詳しくチェックしてみた、磁石でピタッとくっつく「Pixelsnap」対応ワイヤレス充電器もあり
    10. 20. 昭和天皇を戯画化? 中国で拡散
    1. 1. 遂にセゾンも改悪…人気特典終了
    2. 2. 交通系ICに重大な脆弱性みつかる
    3. 3. 高い・まずい・遅い? 王将客離れ
    4. 4. 亀田製菓に異変「社は空中分解」
    5. 5. すき家 牛丼並盛の値下げ発表
    6. 6. 電通G 海外事業の売却を検討か
    7. 7. エアコン室外機カバーの利点
    8. 8. 麻布台ヒルズが廃墟化? 噂の真相
    9. 9. 知らないと大損? 新NISAが超拡充
    10. 10. 約20万食のパックご飯 自主回収
    1. 11. 梅田ダンジョンに潜入 潜入
    2. 12. 日本初の高速道路IC、また変化
    3. 13. 中高年も活躍 牛乳の飲み方
    4. 14. 新幹線の予約 ラインで可能に
    5. 15. FRB理事、解任「不服」で提訴　トランプ氏相手に、報道
    6. 16. 9つの資格に独学合格 やる気残し
    7. 17. JRや大手の株主優待 いくら必要?
    8. 18. Ｓ＆Ｐがハワイアン・エレクトリックをジャンク級に格下げ＝米国株個別
    9. 19. 北朝鮮に経済制裁 実は効かない
    10. 20. 日本とアフリカが築く食料安全保障とブルーエコノミー　TICAD9公式サイドイベント開催　石破首相も登壇
    1. 1. 厳しい職場です 求人看板が話題
    2. 2. Amazonセール目前 iPadも登場へ
    3. 3. Amazonセール目前 注目商品は?
    4. 4. 「FeliCaの脆弱性」、Suica・PASMO・WAON・QUICPay・楽天Edyがコメント
    5. 5. 常駐AI スマホに次ぐ巨大市場に?
    6. 6. 「Typepad」9月末でサービス終了
    7. 7. UGREEN充電器 1420円オフに
    8. 8. Pornhubがユーザーの本人認証を徹底するため「オンライン本人確認システム」を導入
    9. 9. 高機能スマートウォッチ「HUAWEI Watch Fit 4 Pro」が激安なので買っておきたい
    10. 10. 洗車ガチ勢に朗報。2万円ちょっとで純水器が手に入るぞ
    1. 11. Googleの傲慢さに取引先が不満
    2. 12. 最も依存度が高い「Kyash」
    3. 13. auが3つの新料金プランを発表
    4. 14. JAXA、イプシロンロケット2号機を打ち上げ - ジオスペース探査衛星を搭載
    5. 15. Amazon 松屋の冷食が最大55%OFF
    6. 16. Anker完全無線イヤホンがお得に
    7. 17. 様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
    8. 18. [CP+2019]プロ向け動画エリア：カメラ、レンズ、周辺機器などの動画ソリューションを一気に堪能！
    9. 19. ASUSのSIMフリースマホ「ZenFone Max (M2) ZB633KL」を写真と動画で紹介！3万円以下の手頃さと連続待受時間最長33日間を誇る大容量バッテリーが魅力【レポート】
    10. 20. [Film Shooting Rhapsody]Vol.05 日本映画のフィルム現像を支える「IMAGICA Lab.」探訪〜フィルムが映像になるまで
    1. 1. 広陵OB「事実が隠されています」
    2. 2. WBC独占は序章 ネトフリ真の狙い
    3. 3. 大谷が勝利 正直な気持ち漏らす
    4. 4. 大谷に「野球人生最大のピンチ」
    5. 5. 5位なのに連続満員御礼 中日の謎
    6. 6. 大谷にヤジ飛ばし 娘から注意
    7. 7. 5回9Kの大谷 米メディアが称賛
    8. 8. 発表 森保Jの米国遠征メンバーは
    9. 9. どう見ても井上尚弥に見える男
    10. 10. 大坂なおみ戦のTV中継に困惑
    1. 11. 広陵部員 大学の推薦取り消しか
    2. 12. テニスで約626万円の罰金 理由は
    3. 13. あと1人 ド軍指揮官が事実を語る
    4. 14. 去就注目のエンクンク、5年契約でミラン加入へ！　最大72億円の移籍金でチェルシーと合意
    5. 15. 新庄監督 チェンジアップやめて
    6. 16. 749日ぶり 大谷翔平、投手で白星
    7. 17. コリジョンだよ 巨人で不満噴出
    8. 18. マンU史上に残る失態 ファン激怒
    9. 19. 小林誠司が「今季引退説」払拭へ
    10. 20. 巨人21歳が2軍で「無双状態」
    1. 1. 松居一代 1カ月前に途絶えた安否
    2. 2. 声優の土師孝也さん死去 72歳
    3. 3. 長渕との結婚生活で心ズタズタに
    4. 4. えぐい 中居氏1人で損害453億円
    5. 5. 中島裕翔を即消去...対応が波紋
    6. 6. せいじ 一線を越えた言葉の代償
    7. 7. エド 水たまりで4千万円の車水没
    8. 8. ウィリスさん 24時間体制の介護
    9. 9. 離婚フラグ? 白石美帆に疑念の声
    10. 10. 井上咲楽の前で「Oの毛」を剃る
    1. 11. なぜ今…中居氏解禁した連絡手段
    2. 12. 不倫をリークしたのは知人と回答
    3. 13. 堀江氏 国会の居眠り批判に言及
    4. 14. 中島裕翔の「即日卒業」不満の声
    5. 15. 森香澄 過去の集団いじめを回顧
    6. 16. 紫耀の弟を強制降板か…裏で何が
    7. 17. 中島裕翔「Hey!Say!JUMP」卒業へ
    8. 18. 騒然 大谷翔平、打席で突然静止
    9. 19. フジ 中居氏提訴の前提ができた?
    10. 20. TKO木下のタイ移住「逃げた」
    1. 1. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
    2. 2. 「親が老害」寿司屋で順番待ち
    3. 3. 片付け なぜ後回しになりがち?
    4. 4. ワークマン 高コスパTシャツ
    5. 5. 値段も文句なし 3COINSソックス
    6. 6. セリアの可愛いチャームが可愛い
    7. 7. 貧乏脱却を目指すシンデレラが“港区女子”に！ お金持ちとの結婚を夢見る彼女の “最終手段”とは/現代を生きる童話少女【作者に聞く】
    8. 8. 眼球突出 女性に多い病気の特徴
    9. 9. 「大人向け森永ラムネ」が復活
    10. 10. 「ゲゲゲの鬼太郎と比叡山の七不思議展」比叡山延暦寺で、有形文化財「大書院」で楽しむ妖怪の日本画
    1. 11. ふたごの目玉焼きだ！仕事から疲れて帰ってきた母もニッコリ笑顔に
    2. 12. 「あの人男」密告電話が転機に
    3. 13. SHIROのフレグランス「和紅茶」再登場♡新作ラインナップも登場
    4. 14. 旬のアシメ前髪でお手軽イメチェン♪ピュアで大人かわいい髪型へ
    5. 15. 3日間限定で最高級の仙台牛が500円に！「焼肉ライク」で焼肉の日&創業祭を開催するよ〜《8月28日から30日》
    6. 16. じっくり焼きじゃがチキン作り方
    7. 17. 服を見下す友達にイラッ あ然
    8. 18. 自然と男性が惹かれていく。モテる女性に共通する「特徴」とは
    9. 19. 立体感 RMKの新作ファンデ
    10. 20. ながら食べはNG！「食べる瞑想」で人生が変わるマインドフルネス