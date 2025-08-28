S＆P500などの米国株インデックスファンドが史上最高値を更新し続けている。個人投資家でYouTuberの宮脇さきさんは「オルカン、S＆P500一択の投資は危険だ。『長期では必ず上がる』という楽観論は、トランプ大統領の関税ショックで崩れ去った」という――。※本稿は、宮脇さき『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S＆P500」を買わないのか20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』（KADOKAWA）の一部を再編集したもの