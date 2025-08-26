幸せな恋愛をするためには、どんな男性とお付き合いするかが重要なポイント。そこで今回は、彼氏にするには要注意な男性に見られる「特徴」を紹介します。嘘をつく、約束を守れない嘘をつくこと、約束を守ってくれないことが多い男性とは交際しない方が良いでしょう。そういう男性とは信頼関係を築くのは難しく、男性と一緒にいる時にはまだしも、一緒にいない時は不安や不信感が生まれてくるように。たとえ「いつか改まるだろう」