付き合わない方がいい？彼氏にするには要注意な男性に見られる「特徴」
幸せな恋愛をするためには、どんな男性とお付き合いするかが重要なポイント。
そこで今回は、彼氏にするには要注意な男性に見られる「特徴」を紹介します。
嘘をつく、約束を守れない
嘘をつくこと、約束を守ってくれないことが多い男性とは交際しない方が良いでしょう。
そういう男性とは信頼関係を築くのは難しく、男性と一緒にいる時にはまだしも、一緒にいない時は不安や不信感が生まれてくるように。
自己中なところが散見される
自分にアプローチしてきている段階から自己中なところが散見されるような男性とも交際が避けるべき。
そういう男性は自分語りが多く、自分の思い通りに物事が進まないと、不機嫌になったり、当たってきたりするでしょう。
きっと交際してしまうと、男性から支配されるような関係性になってしまう可能性が高いと言えます。
直情型で怒りっぽい
直情型で怒りっぽい男性も交際を避けた方が良いと言えます。
そういう男性は怒り出すと後先考えず相手を傷つけるような言葉を発したり、怒りに任せて手を出そうとしたりなど、言動に制御が効かなくなる場面が多く、心身ともに傷つけられる可能性が高いでしょう。
また、いつしか男性の顔色を伺いながら過ごす形になっていくので、窮屈さやストレスしか感じなくなるものです。
気になる男性にもし今回紹介した特徴が当てはまっているようなら、このまま関係を深めていって良いものか、立ち止まって判断するようにしてくださいね。
