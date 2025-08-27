福岡県太宰府市の楠田大蔵市長（５０）は２６日、若手漫才師の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２５」に出場すると発表した。タレントの高田課長さんとコンビ「市長課長」を組み、９月６日に福岡市で１回戦に臨む。楠田市長は２期目で、６月に次期市長選に出馬しないことを表明。市の応援大使を務める高田さんと話す中で、「まちおこしのラストスパートに」とＭ―１に出ることになった。ネタのたたき台は本職の高田さん