中南米スポーツ局「ESPN Beisbol」が投稿【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）珍しい光景が広がった。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦で9回に45号を放った。ダイヤモンドを一周後、ベンチに戻る直前に相手ファンとまさかのハイタッチ。米メディアも一斉速報したが、中南米メディアも驚きを持って伝えた。大谷は首位を争うパドレス3連戦で、初戦から2試合連続ノ