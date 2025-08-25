中南米スポーツ局「ESPN Beisbol」が投稿

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

珍しい光景が広がった。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦で9回に45号を放った。ダイヤモンドを一周後、ベンチに戻る直前に相手ファンとまさかのハイタッチ。米メディアも一斉速報したが、中南米メディアも驚きを持って伝えた。

大谷は首位を争うパドレス3連戦で、初戦から2試合連続ノーヒット。この試合も9回の第5打席まで快音は聞かれなかった。すると、この打席の直前、ネクストバッターズサークルの大谷はドジャースベンチの横に陣取っていたパドレスファンの男性と何やら会話を交わした。その直後、松井裕樹投手から豪快な一発をお見舞いした。

デーブ・ロバーツ監督によると、パドレスファンの男性は試合中ずっと大谷を野次っており、「とてもイライラした」という。そんな中で大谷は45号を放ち、ベンチに戻る前にその男性とハイタッチ。男性の背中も叩き、ベンチに戻る前にも一度ガッツポーズを見せつけていた。

珍しい光景に中南米スポーツ局「ESPN Beisbol」も注目。自社X（旧ツイッター）を更新し、「ショウヘイ・オオタニは自身が放った本塁打をパドレスファンと一緒に祝った。報道によると、彼に対して試合中ずっと嫌がらせをしていたという」と紹介した。この投稿にはスペイン語でも「テディベアよりも穏やかな性格をしているオオタニがやったんだから、よっぽど手に負えなかったんだろう」「この男はインクレディブルだ」などと、海外ファンも驚いていた。

ドジャースは連敗を止め、ナ・リーグ西地区首位タイに浮上。パドレスとのレギュラーシーズンの直接対決が終了し、両チーム残りは31試合で、互いに全勝しても今季の直接対決で勝ち越したドジャースが上回るため、ドジャースにマジック31が点灯している。（Full-Count編集部）